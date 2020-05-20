Лайф узнал подробности о стрельбе в Печатниках

Первые минуты после стрельбы. Видео © Соцсети

Стрельба на Южнопортовой улице в Москве началась не сразу. Как стало известно Лайфу, сперва была потасовка, переросшая в полноценную драку. Затем разнимать мужчин подоспели очевидцы. Уже после этого один из нападавших достал пистолет и начал стрелять.

Всего нападавших было трое. Они скрылись на автомобиле, и сейчас их разыскивает полиция. Также известно, что пулю получил очевидец происшествия, попытавшийся остановить драку.

Напомним, всего в результате стрельбы в Печатниках пострадали три человека. Все они госпитализированы, один — в тяжёлом состоянии.