Союз машиностроителей России передал маски волонтёрам акции #МыВместе

Так машиностроители откликнулись на просьбу обеспечить добровольцев масками, перчатками и антисептиком. В коробках, привезённых в волонтёрский штаб акции #МыВместе, находились тысяча многоразовых индивидуальных масок, тысяча баллончиков с антисептиком и 500 пар одноразовых перчаток.

С момента начала эпидемии люди по всей России стали помогать тем, кто нуждается в продуктах, лекарствах и других необходимых средствах. Так, например, компания "Киа Моторс" передала 16 автомобилей из корпоративного парка волонтёрам акции #МыВместе. Активисты развозят лекарства и продукты пожилым людям, организуют для нуждающихся детей бесплатные онлайн-занятия с репетиторами.