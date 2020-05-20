Стоимость нефти Brent превысила $36 впервые с 9 апреля

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 4,47% и достигла $36,03 за баррель. На таком уровне североморская смесь в последний раз торговалась 9 апреля.

Согласно данным торгов, по состоянию на 16:50 мск подорожала также американская нефть марки WTI. Июльские фьючерсы этого сорта чёрного золота выросли на 3,38% — до $33,04 за баррель.

Нефтяные котировки растут на фоне восстановления спроса после начала снятия по миру карантинных мер. Положительно сказываются также сокращение добычи крупнейшими производителями по всему миру и уменьшение американских запасов сырой нефти. При этом глава "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что нынешние потрясения на нефтяном рынке доказали, что Россия слишком зависима от чёрного золота. Он полагает, что систему пора менять.