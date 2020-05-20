Любовник с сайта знакомств похитил у сотрудницы московской школы 1,7 млн рублей

Сотрудница отдела кадров одной из московских школ искала счастья в личной жизни, но вместо этого только лишилась 1,7 миллиона рублей. Всё началось с того, что в начале этого года она завела страницу на сайте для знакомств. Там ей написал мужчина, представившийся Сергеем. Он сообщил, что хотя родился в Армении, но по факту живёт на две страны, гражданином которых и является — России и США. Сразу предложил встретиться в Москве. Во время свидания он произвёл на женщину самое благоприятное впечатление, её даже не смутило, что на самом деле его настоящее имя оказалось Саргис, а не Сергей.

Вскоре кавалер решил временно перебраться к своей новой возлюбленной. Через несколько дней сообщил, что ему якобы надо встретить сестру, прилетающую из США, и отправиться в его дом в Подмосковье. На некоторое время мужчина пропал, а когда вышел на связь, сообщил жуткую причину своего молчания. По его словам, в доме начался пожар, сестра получила смертельные ожоги и сам он едва спасся. Саркис попросил у возлюбленной 180 тысяч рублей на лечение его больного отца в Армении. Из-за проблем со здоровьем и больших трат на транспортировку и похороны сестры в США у него якобы совсем не осталось средств. Женщина дала денег, а Саргис вновь пропал.

Появившись вновь, он рассказал своей пассии, что был в США, но по возвращении в Россию в конце марта его отправили на две недели в больницу из-за подозрения на коронавирус. Одновременно с этим он попросил временно пожить в квартире москвички. Она дала ему ключи, а вернувшись однажды, не обнаружила дома ни возлюбленного, ни 1,7 млн рублей, лежавших в тайнике. Больше мужчина на связь не выходил.

Женщина обратилась в полицию. По её словам, столь крупная сумма денег у неё хранилась после продажи квартиры.

Как сообщал Лайф, пользователи Twitter указали на новый вид мошенничества: злоумышленники похищают деньги с помощью сайтов объявлений.