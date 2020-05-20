Открыть кафе, вузы и санатории. Онищенко предложил регионам уже ослаблять ограничения

Ряд российских регионов готов со следующей недели начинать постепенное снятие ограничительных мер, уверен депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции.

— Надо смягчать меры изоляции [в регионах]. Мы сегодня открыли промышленные предприятия, но мы должны смело идти на открытие малого и среднего бизнеса. С соблюдением всех требуемых защитных мер, — считает Онищенко.

При этом он добавил, что открывать надо и вузы, однако оговорился, что сперва студенты должны сдать тесты на антитела. Депутат уверен, что высшим учебным заведениям можно возобновлять работу в том случае, если количество студентов с иммунитетом к CoViD-19 будет выше 60%. Такие же условия он назвал для выпускников одиннадцатых классов, которым в этом году нужно сдавать ЕГЭ.

Кроме того, парламентарий предложил со следующей недели начинать открывать кафе с летними верандами, посетители которых смогут соблюдать социальную дистанцию. Также с приходом лета стоит возобновить работу санаториев и курортов.