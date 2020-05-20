В Совфеде предложили освободить от налогов все пострадавшие от CoVID-19 сферы

В Кабинет министров поступило предложение: помимо предприятий малого и среднего бизнеса освободить от налогов за второй квартал 2020 года и другие пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли. Соответствующее письмо было направлено из Совета Федерации первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову.

— Освободить от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года не только субъекты малого и среднего предпринимательства, но и другие субъекты предпринимательской деятельности пострадавших отраслей, — приводит текст письма РИА "Новости".