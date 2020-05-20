Глава Татарстана заверил Путина, что Ураза-байрам жители республики отпразднуют дома

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за работу по борьбе с коронавирусом и спросил, как в республике планируют отмечать предстоящий праздник Ураза-байрам.

Путин отметил, что впереди один из главных исламских праздников и в Татарстане мусульмане отмечают свои праздники с соседями-христианами и наоборот.

— Мы не планируем никаких мероприятий, все праздники будут, но каждый будет праздновать дома, — ответил на это Минниханов.

По его словам, отказ от массовых мероприятий поддерживают и религиозные деятели Татарстана.