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Глава Татарстана заверил Путина, что Ураза-байрам жители республики отпразднуют дома

Религиозные деятели поддерживают такое решение в условиях пандемии коронавируса.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за работу по борьбе с коронавирусом и спросил, как в республике планируют отмечать предстоящий праздник Ураза-байрам.

Путин отметил, что впереди один из главных исламских праздников и в Татарстане мусульмане отмечают свои праздники с соседями-христианами и наоборот.

Мы не планируем никаких мероприятий, все праздники будут, но каждый будет праздновать дома, — ответил на это Минниханов.

По его словам, отказ от массовых мероприятий поддерживают и религиозные деятели Татарстана.

Ранее в ходе разговора Путин поддержал решение главы Татарстана Рустама Минниханова выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

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