Провокация против Победы. Почему Навальный не защищает своих "шутников"?

Который день идёт активное обсуждение вопиющих случаев глумления над памятью участников Великой Отечественной войны — загрузки на портал "Бессмертный полк — онлайн" фотографий нацистских преступников, выдаваемых за фото участников ВОВ. Надо отметить, что СК тут сработал довольно оперативно, быстро задержав исполнителей этого кощунства. В конце концов, в дни празднования 75-летия Победы это был "вопрос чести", подобное никак не могло сойти с рук хулиганам.

Вопрос один: хулиганы ли это? Или провокаторы, являющиеся частью некоей кампании, направленной на очернение памяти о Победе и в конечном счёте против России.

"Это нормальная, естественная реакция некоторых людей на мрачный официоз. Я как понимаю, кто-то стал там прикалываться", — заявил руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков. Прикалывались? Серьёзно?

Характерно, что слова Волкова вызвали негативную реакцию даже у Ксении Собчак: "Леонид Волков вообще не в себе? Я понимаю, что мы все ненавидим СК, но он не нашёл ничего лучше, чем называть загружавших фото нацистов мерзавцев просто приколистами", — написала телеведущая. Полагаю, у многих возникнет вопрос: а чего это Волков защищает этих людей? Уж не связаны ли они?

Данные анализа соцсетей задержанных сразу выдают в них сторонников Навального, все они состоят в региональных группах "Команда Навального". А один из них — Даниил Симонов — и вовсе оказался активистом пермского штаба оппозиционера. Ещё один из "шутников" — Вячеслав Круглов — в 2017 году был осуждён за преступление экстремистского характера. Хочется спросить: ребята, ну, зачем так палиться-то? Поручили бы кому менее засвеченному…

Характерно, что сам Навальный пока стыдливо отмалчивается. А что ему ещё остаётся? Осудить своих же сторонников, тем самым показать, что в его команду набирают чёрт-те кого и никто это не контролирует? Или поддержать по принципу "это сукины дети, но свои сукины дети"? Но тогда уже это будет несмываемый позор для него лично. И дело не в том, как после этого он будет смотреть в глаза ветеранам, едва ли он это делает. Но это приведёт к осуждению его же собственным активом, не желающим, чтобы их имена ассоциировались с реабилитацией нацизма. И в целом это будет сокрушительный удар по его репутации.

Хотя, казалось бы, там клейма негде ставить, но всё же есть определённые пределы, на что указала Собчак. Кстати, Волкова в заочном споре с Собчак (тот оправдывается, что не называл задержанных приколистами) Навальный всё же поддержал. По его словам, "Собчак прямо по пригожинскому темнику шпарит", а репостнувший её запись главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов занимается "ретрансляцией вранья Собянина и Раковой".

"Несолидно перепечатывать пригожинский наброс в исполнении Собчак", — написал Навальный. Впрочем, это уже спор о последствиях, а не о сути дела. По сути дела Навальный не сказал ничего.

Но как же? Его сторонников могут посадить за "невинную шутку"! Обычно в таких случаях Навальный пафосно заявляет о необходимости обращаться в ЕСПЧ, чтобы отсудить у "тоталитарного российского государства" 10 тысяч евро за "незаконные преследования". Но тут молчок.

А где же оппозиционная солидарность, если вы считаете, что они "безобидные шутники" и "безвинные жертвы"? Может, он сам подбил этих людей на провокацию и боится наказания, если это вскроется?

А может, Навальный сам и не знал, чем занимаются его сторонники в регионах? Тогда тем более должен официально откреститься от столь неприятно пахнущей деятельности. А что же сами "шутники"? Сами додумались или подсказал кто?

Очевидно, что не сами. Тут речь явно идёт о скоординированной акции. И характерно, что участвовали в ней представители разных регионов, возможно, даже незнакомые друг с другом. И не только регионов России, но и особо "дружественных" нам стран — Эстонии и Украины.

Напомню, что в канун 9 Мая Вашингтон развернул целую информационную кампанию, направленную на дискредитацию нашей страны. Сначала Пентагон и Госдеп выпускают ролики, где роль СССР в войне сводится к её "развязыванию" совместно с Германией и особо подчёркивается, что Советы принесли восточной Европе лишь новую "оккупацию". Потом уже Белый дом официально заявляет, что Гитлера победили они, американцы.