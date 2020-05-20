Путин поддержал выдвижение Минниханова на пост главы Татарстана на новый срок

Президент РФ Владимир Путин поддержал решение главы Татарстана Рустама Минниханова выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Речь об этом зашла сегодня в ходе встречи президента РФ и руководителя региона в видеоформате.

Минниханов отметил, что в этом году истекает срок его полномочий в качестве главы республики. Он поблагодарил президента РФ за поддержку и выразил желание "и дальше работать в команде" Владимира Путина.

— По поводу ваших полномочий... Знаю, что они истекают, но вы сами сказали, что Татарстан по основным показателям является лидером, и это так и есть. Но всё это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я поддержу ваше выдвижение в качестве руководителя республики на следующий срок, — сказал Путин.