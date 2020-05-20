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В Югре музей начал проводить ежедневную онлайн-разминку "сонастройка"

Зарядка проходит в приложении Zoom и транслируется в соцсетях.

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Музей природы и человека из Ханты-Мансийского автономного округа ежедневно проводит в прямом эфире утреннюю авторскую музейную разминку #сонастройка. Это комплекс суставной гимнастики на основе разминочного блока цигун, который поддерживает физическую форму и бодрое настроение. Об этой идее рассказала Лайфу заведующая отделом музейных проектов, участница конкурса "Мастера гостеприимства" Лариса Поршунова.

Оздоровительный комплекс на базе разминочного блока цигун стал узнаваемым брендом нашего центра, потому что каждое упражнение из полюбившегося комплекса постепенно получило своё музейное название. Есть у нас "Танец охотника", "Семиухий котёл", "Вертолёт в Саранпауль", — говорит Лариса.

Уникальный комплекс суставной гимнастики на основе разминочного блока цигун разработал сотрудник музея Илья Самотёсов. Каждый блок состоит из 20 упражнений и рассчитан на 15−20 минут. Он помогает людям поддерживать физическую форму и бодрость в течение дня. Что примечательно, комплекс подходит людям всех возрастов.

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