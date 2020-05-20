В Югре музей начал проводить ежедневную онлайн-разминку "сонастройка"

Музей природы и человека из Ханты-Мансийского автономного округа ежедневно проводит в прямом эфире утреннюю авторскую музейную разминку #сонастройка. Это комплекс суставной гимнастики на основе разминочного блока цигун, который поддерживает физическую форму и бодрое настроение. Об этой идее рассказала Лайфу заведующая отделом музейных проектов, участница конкурса "Мастера гостеприимства" Лариса Поршунова.

— Оздоровительный комплекс на базе разминочного блока цигун стал узнаваемым брендом нашего центра, потому что каждое упражнение из полюбившегося комплекса постепенно получило своё музейное название. Есть у нас "Танец охотника", "Семиухий котёл", "Вертолёт в Саранпауль", — говорит Лариса.

Уникальный комплекс суставной гимнастики на основе разминочного блока цигун разработал сотрудник музея Илья Самотёсов. Каждый блок состоит из 20 упражнений и рассчитан на 15−20 минут. Он помогает людям поддерживать физическую форму и бодрость в течение дня. Что примечательно, комплекс подходит людям всех возрастов.