"Северный поток" на 20 лет освободят от норм Газовой директивы ЕС

Газопровод "Северный поток" будет освобождён от норм Газовой директивы Евросоюза на 20 лет. Такое решение вынесло Федеральное сетевое агентство Германии.

— Согласно решению, освобождение из-под действия указанных положений относится к участку газопровода на территории Германии, включая территориальное море, и действует первоначально в течение 20 лет, вступая в силу ретроспективно с даты принятия изменений к закону об энергетике 12 декабря 2019 года, — сообщает компания-оператор.

В Nord Stream AG удовлетворены таким решением регулятора. В частности, компания "приветствует тот факт, что Федеральное сетевое агентство акцентировало вклад газопровода в обеспечение надёжности энергоснабжения и подтвердило отсутствие негативного влияния газопровода на конкурентную ситуацию на внутреннем газовом рынке".