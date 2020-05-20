Студентки обокрали доверчивого дедушку, который впустил их в свою квартиру — видео

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В городе Менделеевске в Татарстане две девушки попросились к пенсионеру в туалет и обокрали. Доверчивый дедушка впустил студенток и даже предложил чай, но не заметил, чем занимались его гостьи, пока он накрывал на стол.

К сожалению для воровок, в квартире одинокого пенсионера была установлена камера. С помощью неё родственники присматривают за дедушкой. Она и запечатлела ускользнувшее от взора гостеприимного мужчины. Пока он накрывал на стол, его 17-летняя гостья осматривала его карманы и шкафчики и даже заглянула под подушку. Её прикрывала 18-летняя подруга. В итоге они забрали телефон и тысячу рублей. Благодаря записи воровок уже задержали.

— Одна из девушек до этого состояла на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Денежные средства подозреваемые успели потратить. Украденный ими телефон изъят при задержании, — сообщили в ГУ МВД РФ по Татарстану.

Телеканал "360" узнал, что пожилого мужчину зовут Леонид Скубиш. Ему 83 года. Журналисты также разыскали мать старшей из девочек. Она заявила, что ей "неудобно и стыдно" за поступок своей 18-летней дочери, и попросила прощения.