Страшнее Дарта Вейдера и Джокера. Назван самый популярный кинозлодей

Лидером рейтинга самых главных кинозлодеев всех времён стал Танос из киносаги студии Marvel "Мстители". Коэффициент популярности этого персонажа составил 81,05 пункта из 100 возможных. У его преследователей в списке — Дарта Вейдера и Джокера — 69,2 и 66,57 балла соответственно. Притом отмечается, что речь идёт про Джокера в исполнении Хита Леджера в фильме "Тёмный рыцарь", а не из последней картины с участием Хоакина Феникса.