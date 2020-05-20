Россиянам предложили разрешить подачу заявлений в полицию онлайн

В Совете Федерации предлагают внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, чтобы россияне могли подавать заявления в правоохранительные органы онлайн. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на автора инициативы, сенатора Ирину Рукавишникову, которая является первым зампредом Комитета по конституционному законодательству.

По её словам, катализатором этого предложения стала именно пандемия коронавируса, хотя сделать это нужно было давно, учитывая процессы цифровизации и модернизации системы охраны правопорядка.

— Во многих населённых пунктах есть тревожные кнопки для вызова полиции, правонарушения и преступления фиксируют видеокамеры и так далее. Электронная подача заявления о преступлении в полицию — следующий логичный шаг, — пояснила сенатор.

Вместе с тем, по словам Рукавишниковой, порядок регистрации заявлений, поданных онлайн, должен быть абсолютно идентичен работе с бумажным заявлением. Более того, спрятать или не принять в разработку такое обращение будет гораздо труднее, чем бумажное, поскольку их учёт, по задумке, будет вести компьютер.

Ранее МВД отчиталось о снижении числа преступлений за время самоизоляции в Москве. В частности, отмечается сокращение количества грабежей на 66,4%, а разбойных нападений — на 78,3%.