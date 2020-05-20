Путин поручил выделить Дагестану дополнительные деньги на борьбу с CoViD-19

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить Дагестану дополнительные средства на реализацию мер по борьбе с коронавирусом. Соответствующий перечень распоряжений главы государства опубликован на сайте Кремля.

— Правительству РФ обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, — говорится в документе.

Ответственным за исполнение распоряжения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он должен отчитаться о проделанной работе до 25 мая.