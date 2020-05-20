Лайф публикует видео с моментом начала стрельбы в московских Печатниках

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом начала стрельбы в московских Печатниках. Как видно на записи, конфликт начался прямо на дороге. Прохожие стали разбегаться в разные стороны.

Состояние одного из пострадавших при стрельбе оценивается как тяжёлое. Врачи отправили его в НИИ имени Склифосовского. По данным Лайфа, у него диагностирована черепно-мозговая травма, перелом бедра, а также травматический шок. Двух других пострадавших увезли в городскую клиническую больницу № 13 на Дубровке.