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Лайф публикует видео с моментом начала стрельбы в московских Печатниках

Конфликт начался прямо на проезжей части.

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом начала стрельбы в московских Печатниках. Как видно на записи, конфликт начался прямо на дороге. Прохожие стали разбегаться в разные стороны.

Состояние одного из пострадавших при стрельбе оценивается как тяжёлое. Врачи отправили его в НИИ имени Склифосовского. По данным Лайфа, у него диагностирована черепно-мозговая травма, перелом бедра, а также травматический шок. Двух других пострадавших увезли в городскую клиническую больницу № 13 на Дубровке.

Первые минуты после стрельбы. Видео © Соцсети

Напомним, конфликт произошёл на Южнопортовой улице. Неизвестный обстрелял троих человек из травматического оружия и скрылся на машине.

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