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Власти Китая запретили употреблять мясо диких животных жителям Ухани

Также введён запрет на охоту и даже на рекламу поедания зверей.

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Фото © ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI

Сроком на пять лет в китайском городе Ухань, ставшем эпицентром пандемии коронавируса нового типа, введён полный запрет на потребление в пищу диких животных, охоту на них и разведение. Соответствующее заявление было опубликовано правительством города.

Вводится полный запрет на потребление в пищу диких животных и продуктов из них, запрет относится ко всем наземным животным, в том числе включённым в государственный перечень охраняемых животных, включённых в перечень животных, имеющих важную экономическую или научную ценность, животных, которые растут и размножаются в природных условиях, а также на диких животных, выращенных человеком, — говорится в документе.

Также запрет вводится на торговлю мясом диких животных или живых особей как частными лицами, в том числе и через Интернет, так и компаниями. Запрещены реклама и пропаганда употребления мяса диких животных в пищу. Это касается не только рекламных баннеров и вывесок, но и даже меню в ресторанах.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в городе Ухань в декабре прошлого года. По одной из версий, заболевание стало распространяться среди людей после контакта одного из местных жителей с летучими мышами, которых он употреблял в пищу.

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