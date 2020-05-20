Власти Китая запретили употреблять мясо диких животных жителям Ухани

Сроком на пять лет в китайском городе Ухань, ставшем эпицентром пандемии коронавируса нового типа, введён полный запрет на потребление в пищу диких животных, охоту на них и разведение. Соответствующее заявление было опубликовано правительством города.

— Вводится полный запрет на потребление в пищу диких животных и продуктов из них, запрет относится ко всем наземным животным, в том числе включённым в государственный перечень охраняемых животных, включённых в перечень животных, имеющих важную экономическую или научную ценность, животных, которые растут и размножаются в природных условиях, а также на диких животных, выращенных человеком, — говорится в документе.

Также запрет вводится на торговлю мясом диких животных или живых особей как частными лицами, в том числе и через Интернет, так и компаниями. Запрещены реклама и пропаганда употребления мяса диких животных в пищу. Это касается не только рекламных баннеров и вывесок, но и даже меню в ресторанах.