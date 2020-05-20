На Урале полицейские открыли огонь по машине во время погони за пьяным водителем – видео

В Екатеринбурге полицейским пришлось открыть огонь из табельного оружия, чтобы остановить неадекватного водителя. Пьяный шофёр легковушки носился по городу, нарушая все правила.

Правоохранители заметили ВАЗ-21093 на улице Белореченской и потребовали остановиться. Однако молодой человек сильнее нажал на газ. Сотрудники ДПС последовали за нарушителем и попросили подкрепление.

— Во время погони водитель игнорировал требования сотрудников полиции об остановке и неоднократно проезжал перекрёстки на запрещающий сигнал светофора, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения, — рассказали Лайфу в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В итоге остановить ВАЗ пытались сразу три экипажа ДПС. Поймать нарушителя удалось только открыв стрельбу по машине. За рулём легковушки оказался 24-летний екатеринбуржец с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Теперь его судьбу будет решать суд. В машине находилось три пассажира.