Пытавшаяся примкнуть к ИГИЛ Караулова нашла жениха в адвокатской коллегии

Варвара Караулова, осуждённая четыре года назад за попытку присоединиться к террористической группировке ИГИЛ*, выходит замуж за юриста из коллегии "Форт" Олега Елисеева. Это же адвокатское объединение занималось защитой девушки в суде.

— Скоро состоится наша свадьба с Варварой Карауловой. В связи с некоторыми ограничениями, установленными в нашей стране коронавирусом, сама свадьба пройдёт в узком семейном кругу. Поэтому прошу простить всех, кого хотим, но не можем пригласить на мероприятие, — сообщил Елисеев на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, Караулову приговорили к четырём с половиной годам за попытку примкнуть к террористической организации. Она была задержана в октябре 2015 года в Стамбуле, где с группой россиян пыталась попасть в Сирию. В марте 2017 года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой, однако год назад девушка вышла по УДО.