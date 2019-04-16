Суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд освободил Варвару Караулову, отбывавшую срок за попытку вступить в ИГИЛ*, по УДО.

— Ходатайство об условно-досрочном освобождении осуждённой подлежит удовлетворению, — объявил вердикт судья.

Караулову приговорили к четырём с половиной годам за попытку примкнуть к ИГИЛ. Она была задержана в октябре 2015 года в Стамбуле, где с группой россиян планировала попасть в Сирию. В марте 2017 года Верховный суд РФ подтвердил ранее назначенный срок заключения Карауловой.

Ранее адвокат Бадамшин попросил суд отпустить его подзащитную условно-досрочно. При этом ФСИН выступала против освобождения Карауловой по УДО.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.