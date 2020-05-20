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Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почёта

Глава государства также наградил орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" народного артиста СССР Юрия Башмета.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сообщается, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, а также посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Аветисян удостоены орденов Почёта за значительный вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Кроме того, орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награждён народный артист СССР дирижёр Юрий Башмет.

Ранее Захарова рассказала, что МИД работает круглосуточно в условиях пандемии CoViD-19.

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