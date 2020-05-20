Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почёта

В указе сообщается, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, а также посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Аветисян удостоены орденов Почёта за значительный вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.