СМИ: Спецслужбы Ирака задержали возможного преемника аль-Багдади

Спецслужбы Ирака задержали возможного преемника ликвидированного в октябре минувшего года главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, об этом сообщили телеканал "Ас-Сумария" и ряд иракских СМИ.

— Сегодня был арестован террорист по имени Абдель Насер Кардаш, который являлся кандидатом на смену преступнику аль-Багдади, — говорится в заявлении иракской разведки.

В конце января 2020 года газета The Guardian со ссылкой на источники в разведывательных спецслужбах назвала имя нового главаря ИГИЛ*. Им стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби, который является одним из основателей группировки и лично участвовал в планировании операций по всему миру. Абдель Кардаш — один из его псевдонимов.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Кадры спецоперации по уничтожению обнародовал Вашингтон. 5 ноября СМИ сообщили о задержании старшей сестры лидера ИГИЛ* властями Турции. Также в Ираке схвачен его двоюродный брат и заместитель Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, более известный как Ибн Халдун.