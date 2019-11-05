СМИ сообщили о задержании старшей сестры аль-Багдади властями Турции

Власти Турции задержали на северо-западе Сирии старшую сестру убитого лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, сообщили агентства Reuters и Associated Press со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Источник заявил, что 65-летняя Расмия Авад подозревается в принадлежности к экстремистской группе. Она была задержана вместе со своей семьёй недалеко от города Азаз в провинции Алеппо. Этот район является частью региона, находящегося под контролем Турции.

Чиновник заявил, что поимка сестры боевика является "золотой жилой" для разведки. То, что она знает об ИГИЛ, может помочь обезвредить ещё больше террористов.

Источник добавил, что вместе с Авад были её муж, пятеро детей и невестка. Совершеннолетние задержанные были допрошены, пишет агентство.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Кадры спецоперации по уничтожению обнародовал Вашингтон.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.