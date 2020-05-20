"Никаких реальных рисков". Эксперт прокомментировал теорию "чипирования" людей с помощью вышек 5G

Многие люди из-за незнания воспринимают недостоверную информацию как правду в последней инстанции. Поэтому нужно лучше информировать население, что через вышки сотовой связи, в том числе нового стандарта 5G никак нельзя воздействовать психологически на человека. Это в интервью Лайфу отметил Никита Северинов, председатель комитета по IT московского отделения "Деловой России", разработчик облачных решений.

— Широкое распространение заблуждений о вышках — это страшно и вызывает опасения. Успех этой теории заключается в том, что люди, исходя из своего незнания, могут воспринять недостоверную информацию как единственную и правильную. Поэтому здесь нужно лучше информировать и вообще люди должны понимать, что через вышку, будь она 5G, 4G, 3G, никак нельзя воздействовать психотерапевтически на человека, то есть нельзя ему привить какие-то качества или заставить его куда-то пойти и что-то сделать, — отмечает Северинов.

Он подчёркивает, что вышки 5G для человека не несут никакой реальной опасности. Они оказывают несущественное влияние на организм: это обычное электромагнитное поле. Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения подтвердила безопасность технологии сотовой связи пятого поколения.

— Сейчас больше всего фейков связано с тем, что вышки якобы распространяют коронавирусную инфекцию или они как-то способствуют чипипированию населения. И авторы вот этих фейков подкрепляют информацию довольно большими статистическими данными по заболеваемости, которая абсолютно с этим не связана, это совсем неверно. Вышки 5G оказывают несущественное влияние на организм, это обычное электромагнитное поле. Эти вышки работают по принципу радиочастотных волн, просто частота их выше и всё, — добавил эксперт. — А именно 5G — она не несет никаких реальных рисков для людей.

Напомним, ранее в Северной Осетии жители уже успели сжечь вышку связи, которая, по их мнению, распространяла коронавирус. В результате инцидента без связи остался целый населённый пункт Ногир.