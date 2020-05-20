На "Госуслугах" появился сервис по оформлению выплат на детей от 3 до 7 лет

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило сервис по подаче заявлений для ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет. Онлайн-форма доступна на сайте "Госуслуги", сообщила пресс-служба министерства.
— На Едином портале госуслуг запущен сервис для оформления заявления на получение дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. За первые часы работы услуги подано уже более 70 тысяч заявлений, — говорится в публикации.
Отмечается, что на данный момент онлайн-заявления могут подать жители 65 регионов страны. Остальные субъекты будут подключены к системе по мере их готовности. В пресс-службе напомнили, что, в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина, выплаты таким семьям начнутся уже с начала июня. В данном конкретном случае они полагаются тем, у кого среднедушевой доход в семье меньше регионального прожиточного минимума.
Ранее на портале "Госуслуги" заработал сервис по оформлению выплат на детей от трёх до 16 лет. Как уже сообщал Лайф, по состоянию на 18 мая было подано уже более 11 миллионов заявлений на такую выплату. Накануне во время онлайн-совещания Владимир Путин отметил, что сервис работает хорошо и об этом свидетельствует тот факт, что 99% россиян решили оформить выплаты на детей именно в электронном виде.