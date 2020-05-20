На "Госуслугах" появился сервис по оформлению выплат на детей от 3 до 7 лет

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило сервис по подаче заявлений для ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет. Онлайн-форма доступна на сайте "Госуслуги", сообщила пресс-служба министерства.

— На Едином портале госуслуг запущен сервис для оформления заявления на получение дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. За первые часы работы услуги подано уже более 70 тысяч заявлений, — говорится в публикации.

Отмечается, что на данный момент онлайн-заявления могут подать жители 65 регионов страны. Остальные субъекты будут подключены к системе по мере их готовности. В пресс-службе напомнили, что, в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина, выплаты таким семьям начнутся уже с начала июня. В данном конкретном случае они полагаются тем, у кого среднедушевой доход в семье меньше регионального прожиточного минимума.