"Надо выкупить купе и ехать в Крым". Москвичи рассказали Лайфу о своих планах на отпуск

Пандемия коронавируса поменяла привычное течение жизни во всём мире, и отдых тоже не стал исключением. Лайф узнал у москвичей, как изменились их планы на отпуск в этом году.

— С женой собрались съездить в Питер, планы поменялись. Летом хотели на море отдохнуть, планы поменялись. Сами понимаете, что творится, — отметил житель столицы.

Настроение у наших сограждан разное: одни оптимистично смотрят в будущее и корректируют свои поездки, другие считают, что "всё будет глухо" и никакого отдыха не будет. Отменились планы россиян посетить Египет, Турцию и Италию, последняя вообще один из первых очагов распространения вируса, поэтому туда люди не собираются ехать даже после снятия ограничений.

Особую популярность во время ограничительных мер набирают курорты Крыма и Краснодарского края, в них видят альтернативу заграничным поездкам и возможность провести отпуск на территории России.

— Выходные — это дача, а отпуск — это Крым. Надо выкупить купе и ехать в этом году. Выкупим места, чтобы с нами никто посторонний не ехал, — поделилась планами жительница столицы.

Свои коррективы пандемия внесла и в материальное положение россиян. Один из опрошенных рассказал, что остался без работы и живёт так вот уже два месяца, поэтому ни о каких поездках речи не идёт. В целом наши сограждане сходятся во мнении, что будут думать об отпуске после снятия карантина.