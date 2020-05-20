На отдых — через тест. Стали известны условия для работы санаториев во время пандемии

Роспотребнадзор разработал рекомендации для санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса. Согласно опубликованному на сайте службы документу, главное условие для размещения гостей — отрицательные тесты на CoViD-19.

— Приём отдыхающих в учреждение должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции CoViD-19, полученных не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение, — говорится в предписаниях.

Также рекомендуется заселять в номер по одному человеку, исключением можно считать членов одной семьи и сопровождающих. Питание же должно быть организовано по системе заказов или по номерам, что позволит ограничить лишние контакты. Помимо того, учреждение должно обеспечить дистанцирование гостей в помещениях общего пользования и на открытой территории.

Перед тем как открыть двери для отдыхающих, система вентиляции санатория должна быть очищена и проверена эффективность её работы. Каждый сотрудник должен предоставить справку об отсутствии коронавируса. При этом у учреждения должен быть запас дезинфицирующих растворов, кожных антисептиков и средств защиты на пять суток.