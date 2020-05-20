Москвички с детьми-дошкольниками будут получать стипендию по программе переобучения

Москвички с маленькими детьми, проходящие бесплатное переобучение, смогут претендовать на стипендию в размере 12 130 рублей. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

Бесплатная программа действует с 2013 года, её уже прошло порядка десяти тысяч женщин. С 10 марта 2020 года получить дополнительное образование или пройти профессиональное переобучение по ней могут неработающие мамы, воспитывающие детей дошкольного возраста до семи лет. Ранее на участие могли претендовать только женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет.