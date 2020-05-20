Лань Яша из зеленоградского лесопарка потерял рога и впал в депрессию

Лань Яша из зеленоградского лесопарка сбросил свои большие, ветвистые, лопатообразные рога и впал в депрессию. Самец находится в плохом расположении духа, несмотря на то что в августе у него уже вырастут новые.

— Прежде чем сбросить рога, самец активно тёрся о деревья. Сбрасывание рогов — это обычный, но не очень приятный для ланей процесс. Поэтому самец Яша сейчас не в лучшем настроении, немного апатичный и не столь активен, как обычно, — объясняют в ГПБУ "Мосприрода".

У Яши потихоньку начинают пробиваться новые бархатистые рожки, к осени они закостенеют и станут мощными. Для ланей рога служат не только украшением для приманивания самок, но и грозным оружием против соперников. С помощью своего ветвистого "снаряжения" в дикой природе эти благородные животные отвоёвывают территории. Иногда схватки между ланями смертельные. Правда, Яше опасаться нечего — он главный хозяин вольерного комплекса "Дом лани".