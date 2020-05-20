Кобзев заявил о намерении участвовать в выборах на пост главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы на пост главы Приангарья. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в "Инстаграме".

— Мой дед, герой войны, научил меня главному: всё, что ты делаешь, делай ради людей. Это мой принцип по жизни. И я не привык бросать дела на полпути. Поэтому я принял решение участвовать в выборах губернатора Иркутской области, — написал он.

Игорь Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Занимал посты от главы ГУ МЧС РФ по Воронежской области до замглавы МЧС — главного госинспектора по пожарному надзору. Он также принимал участие в конфликте в Чечне, занимался отправкой гумпомощи в Южную Осетию во время конфликта в 2008 году. Участвовал в уникальных спасательных операциях, в том числе в ликвидации масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году.