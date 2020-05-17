Москвичей призвали не подкармливать уток в тёплое время года

Москвичей убедительно просят не подкармливать в тёплое время года уток, которые из-за действующих ограничительных мер всё чаще стали появляться в городе. Об этом сообщает пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

По словам специалистов, рекомендации которых приводит агентство "Москва", москвичам стоит помнить при встрече с утками и другими дикими птицами, что они не нуждаются в подкормке, поскольку способны в естественной среде, особенно в весенне-летний период, самостоятельно находить себе пропитание.

Таким образом птицы включаются в пищевую цепочку, пояснили эксперты Мосприроды.

— Подкормка птиц может повлечь за собой их стремительное размножение, что приведёт к опасности возникновения эпидемий среди животных (эпизоотий) и людей, — говорится в сообщении.

Кроме того, чрезмерное употребление корма, который предлагают люди, не может не отразиться на здоровье птиц, поскольку питание в "природной столовой" более сбалансировано и питательно. Особенно это актуально в период вскармливания птенцов, так как мелкие особи нуждаются в естественной и разнообразной пище.