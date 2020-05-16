В Москву после зимовки вернулись редкие виды птиц

Весна окончательно пришла в Москву — дни становятся теплее, из-за облаков всё чаще выглядывает солнце, деревья уже укрылись шапками из ярко-зелёных листьев, а с юга вернулись перелётные птицы. Кого из них уже можно увидеть в столице, рассказал начальник отдела экологического просвещения и учёта животных ГПБУ "Мосприрода" Николай Кудрявцев.

По его словам, в Москве обитает около 90 видов перелётных птиц. Часть уже вернулась с "отдыха" в Африке, Юго-Восточной Азии, Европе, с юга России и из ближнего зарубежья.

Среди пернатых, которые уже прилетели, можно выделить скворцов, зябликов, городских ласточек, лесных завирушек, куликов-перевозчиков, луговых чеканов и обыкновенных горихвосток. Причём некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы. К примеру, в неё под первой категорией как исчезающий вид занесена желтоголовая трясогузка.

— Представители этого редчайшего вида уже прилетели в Москву, недавно наши специалисты наблюдали одну из них во время охоты на червячков, — сказал Кудрявцев.

Фото © Официальный сайт мэра Москвы

Луговой чекан — ещё одна птица из Красной книги столицы, которая уже прилетела в город и чьё пение можно услышать в зарослях кустарника. Они, в отличие от других птиц, сейчас не вьют гнёзда, поскольку предпочитают обустраивать жилище, когда достаточно пышно разрастутся луговые травы.

Одной из самых маленьких перелётных птиц, обитающих в Москве, является крапивник. Птицу, похожую на маленький пушистый шарик на ножках, можно встретить в лесах и парках. Особенно эта птица любит селиться во влажных местах и деревьях, вывороченных с корнем.