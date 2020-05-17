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Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая

Местным жителям разрешили прогулки и пробежки.

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Фото © Instagram / Дмитрий Азаров

В Самарской области режим самоизоляции продлили до 25 мая, но с послаблениями. Так, жители могут гулять и выходить на пробежки, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в "Инстаграме".

Разрешаем посещение парков, при этом аттракционы и другие развлекательные площадки будут закрыты. Жители могут ходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе, — написал он.

Азаров призвал жителей отнестись к этому серьёзно и не собираться большими группами.

Ранее Лайф сообщал, по какой статье наказывают нарушителей режима самоизоляции.

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