Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая

В Самарской области режим самоизоляции продлили до 25 мая, но с послаблениями. Так, жители могут гулять и выходить на пробежки, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в "Инстаграме".
— Разрешаем посещение парков, при этом аттракционы и другие развлекательные площадки будут закрыты. Жители могут ходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе, — написал он.
Азаров призвал жителей отнестись к этому серьёзно и не собираться большими группами.
Ранее Лайф сообщал, по какой статье наказывают нарушителей режима самоизоляции.