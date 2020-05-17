Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая

В Самарской области режим самоизоляции продлили до 25 мая, но с послаблениями. Так, жители могут гулять и выходить на пробежки, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в "Инстаграме" .

— Разрешаем посещение парков, при этом аттракционы и другие развлекательные площадки будут закрыты. Жители могут ходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе, — написал он.