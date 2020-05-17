Россияне смогут увидеть МКС невооружённым глазом

— На большей части РФ и в странах ближнего зарубежья сезон вечерней видимости Международной космической станции! Её будет видно в виде яркой звёздочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут , — говорится в сообщении госкорпорации.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о ближайших российских пусках на МКС. Отмечается, что в состав одного из них войдут два космонавта из РФ и один астронавт из США. За это место американцы заплатят более 90 миллионов долларов.