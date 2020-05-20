В Союзе туриндустрии призвали россиян готовиться к отпуску на родине

Этим летом россиянам не стоит планировать отпуск за границей. Проблемы могут возникнуть даже с внутренним туризмом, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его мнению, Россия начнёт восстанавливать авиасообщение с жаркими странами ближе к концу лета.

— Большую часть лета мы проведём в России, и это, кстати, абсолютно распространённая тенденция. Все, начиная от Австрии, Германии и Франции — только внутренние перемещения. Ну, Турция опять же не раньше августа. Кипр, если будет с ним авиасообщение восстановлено, будет открыт, но тоже, возможно, в августе, — рассказал он.

Что касается внутренних поездок, то Барзыкин считает, что даже если российские санатории и курорты откроются в начале лета, то в случае возникновения малейшей угрозы вспышки пандемии все отели и гостиницы закроются на карантин, а некоторые — вместе с постояльцами. Вице-президент Союза туриндустрии призвал тщательно планировать свой отпуск грядущим летом и учитывать возможные риски, связанные с заражением коронавирусом.

Ранее Лайф сообщал, что курорты Кипра смогут возобновить приём туристов с 15 июня. Однако это станет возможным только после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии CoViD-19. Турция же открыла туристический сезон уже сегодня, но посетить страну пока можно лишь в оздоровительных целях.