В Архангельской области активисты ОНФ передали приюту домашних животных корм и лекарства

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках проекта "Четыре лапы", который запустили совместно с благотворительным фондом "Я свободен", передали приюту для домашних животных в посёлке Катунино корм и лекарства. Из-за режима самоизоляции число людей, готовых оказать помощь животным, значительно сократилось. Сейчас в катунинском приюте содержится около 100 собак.

— Мы заранее связались с управляющей приютом Натальей, и она рассказала, что необходимо привезти для четвероногих питомцев. После этого мы купили на центральном рынке свежих косточек, различных круп, макарон, а также медикаменты — марлевый бинт и хлоргексидин, — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Айман Тюкина.

Фото © Благотворительный фонд "Я свободен" 1 / 3

В условиях пандемии в помощи нуждаются не только люди, но и животные. Они тоже ежедневно хотят есть. Общественники призывают всех неравнодушных граждан покупать для приютов корм, лекарства, необходимые предметы. Средства на это можно направить через сайт фонда-оператора акции "Я свободен".

В ближайшее время активисты Народного фронта намерены помочь и другим организациям для животных, которые находятся в затруднительном финансовом положении в связи с самоизоляцией.

— Мы в ответе за тех, кого приручили, и эта ответственность в режиме самоизоляции должна быть коллективной. И у нас получилось. За поддержку проекта натуральным продуктом и финансами мы благодарим каждого из откликнувшихся, — добавила Елена Мильто, руководитель департамента развития общественных инициатив исполкома ОНФ.