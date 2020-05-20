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Греция решила открыть свои воздушные границы с июля

При этом в стране будут соблюдать все эпидемиологические нормы.

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Фото © Pixabay

С 1 июля возобновятся прямые зарубежные рейсы в Грецию. Туристический сезон в стране откроется 15 июня, сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Приезжающие в Грецию туристы будут сдавать тесты на коронавирус.

Нашим посетителям будут делаться тесты, и будут соблюдаться наши общие протоколы здоровья, которые тем не менее не будут омрачать ни наше яркое солнце, ни природную красоту Греции, — заявил премьер.

Ранее глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих заявил, что надеется на открытие международных авиарейсов в июле текущего года, а внутренние перелёты могут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.

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