Греция решила открыть свои воздушные границы с июля

С 1 июля возобновятся прямые зарубежные рейсы в Грецию. Туристический сезон в стране откроется 15 июня, сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Приезжающие в Грецию туристы будут сдавать тесты на коронавирус.

— Нашим посетителям будут делаться тесты, и будут соблюдаться наши общие протоколы здоровья, которые тем не менее не будут омрачать ни наше яркое солнце, ни природную красоту Греции, — заявил премьер.