Суд разрешил разрезать "Титаник" ради уникального судового радио

Суд в штате Вирджиния впервые в истории разрешил разрезать обломки британского лайнера "Титаник", чтобы специалисты смогли достать знаменитое радио фирмы Маркони, с помощью которого был передан сигнал бедствия. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В постановлении суда говорится, что принятое решение открывает "уникальную возможность достать артефакт, который станет частью наследия, оставленного после неизгладимой потери лайнера". Но компании RMS Titanic, которая обладает эксклюзивными правами на подъём предметов с места кораблекрушения, "ещё предстоит получить одобрение судебного органа насчёт плана финансирования, что усложняется в условиях распространения коронавируса". Экспедиция подводных роботов может начаться уже этим летом.

— Если телеграф удастся достать, есть вероятность, что его удастся восстановить. Голос Titanic снова может быть услышан, — отметила компания.

Ранее представители RMS Titanic неоднократно обращали внимание на ухудшающееся состояние судна. Из-за многочисленных посещений обломков они разрушаются намного быстрее, чем могли бы при условии полной неприкосновенности. К примеру, во время экспедиции снявшего легендарный фильм режиссёра Джеймса Кэмерона подводная капсула врезалась в корпус "Титаника". Всё это беспокоит правительства стран, заинтересованных в сохранении артефактов. В частности, США и Великобритания заключили посвящённое "Титанику" соглашение, оно даёт обоим государствам право разрешать или запрещать посещение обломков.