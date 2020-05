Суд разрешил разрезать "Титаник" ради уникального судового радио

Суд в штате Вирджиния впервые в истории разрешил разрезать обломки британского лайнера "Титаник", чтобы специалисты смогли достать знаменитое радио фирмы Маркони, с помощью которого был передан сигнал бедствия. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Напомним, трагедия произошла 15 апреля 1912 года. Радиорубка "Титаника" была оснащена оборудованием системы Маркони — одним из лучших в мире на тот момент. Известно, что сигнал бедствия передал старший оператор Джек Филлипс, с помощью азбуки Морзе он послал сообщение Come at once — "Приезжайте сейчас же". По историческим свидетельствам, во время эвакуации он оставался в радиорубке и продолжал слать сигналы. По крайней мере, до того самого момента, как на борту полностью отключилось электропитание. Он погиб. Обломки "Титаника" покоятся на глубине 3800 метров в 650 километрах от побережья Ньюфаундленда (Канада). Проведённая в 2000 году экспедиция показала, что бортовая радиотехника проржавела, но на части не распалась.