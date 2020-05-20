Глава Свердловской области пригрозил закрыть "Красное и белое" из-за вспышки CoViD-19

У сети магазинов "Красное и белое" в Свердловской области может быть отобрана лицензия, если руководство не устранит ряд нарушений, связанных с санитарной безопасностью. Об этом глава региона Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в "Инстаграме".

— Если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизнь большого количества людей, — написал он в соцсети.

По словам Куйвашева, после проверки выяснилось, что многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ, часть из них не была трудоустроена официально, в некоторых магазинах не соблюдалась социальная дистанция, из-за чего в залах скапливались очереди. В компании же сообщили, что уведомлений о возможном отзыве лицензии пока не получали. Там заверили, что ни у одного сотрудника торговой сети коронавирус пока не подтвердился.

— Информацией об аннулировании лицензии мы не владеем, решения не получали. Наша компания строго выполняет все требования, которые предъявляются к продаже алкогольной продукции. Среди персонала магазинов "Красное и белое" официально не было подтверждено ни одного положительного теста на CoViD-19, — рассказали представители сети в беседе с ТАСС.