Хотели выплаты за коронавирус, но потеряли главврача. Кто виноват в том, что медики не получили деньги

Тысячи медработников не получили часть денег за работу с больными коронавирусом. Скандал с лишением обещанных надбавок дошёл до президента России, он возложил ответственность за проблемы с выплатами медикам на правительство и поручил разобраться в ситуации. Почему обещанные выплаты не дошли до медиков и кто может быть в этом виноват — в материале Лайфа.

В Краснодарском крае Следственный комитет возбудил первое в России уголовное дело из-за невыплат медикам надбавок за работу с пациентами с коронавирусом. Расследование дела началось с видеообращения, записанного работниками городской больницы Армавира. На видео около полусотни сотрудников скорой выстроились в шеренгу и в один голос произнесли:

"Армавирская скорая помощь. Мы не получили обещанные выплаты. Ни врачи, ни фельдшера, ни медсёстры, ни водители. Никто, ни рубля, ни копейки".

Деньги за работу с больными коронавирусом должны были выплатить медикам по поручению президента России. Ещё в апреле он распорядился на три месяца увеличить зарплаты медработникам. Например, врачам скорой помощи, работающим с заражёнными, за риск определили выплаты в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшерам, медсёстрам и водителям — в 25 тысяч.

Но уже в мае стало понятно, что президентские выплаты до медиков не доходят. Вместо обещанных 25–80 тысяч в месяц медикам выплачивали совсем небольшие суммы. В ход шли разные схемы, чтобы сократить выплаты или вовсе лишить врачей положенных денег. Надбавки за коронавирус рассчитывали по часам, платили только после того, как у врача появлялся хотя бы один пациент с подтверждённым коронавирусом. При урезании выплат прикрывались невыполнением плана по госпитализации.

Работники скорой помощи Армавира стали особым случаем — им не заплатили вообще ничего. История быстро привлекла внимание прокуратуры, которая организовала проверку. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с ходу отправил главврача больницы Сергея Смирнова в отставку.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил главврача. Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

После этого сотрудники больницы снова записали видеообращение, только уже с поддержкой своего главврача. В его защиту также запустили онлайн-петицию, она уже набрала больше двух тысяч подписей. В правительстве региона отказались возвращать Смирнова, отметив, что решение об увольнении главврача окончательное.

Сотрудники скорой Армавира вышли с плакатами в поддержку главврача Смирнова. Видео © YouTube / 360 GorodArmavir

Лайф поговорил с одним из врачей больницы. По его словам, медики поддерживают уволенного главврача, но не могут публично об этом говорить, потому что боятся санкций со стороны комиссии регионального Минздрава (губернатор направил в больницу специальную комиссию): "Все затаились. Хотят продолжать работать", — объяснил собеседник Лайфа.

Сам уволенный главврач городской больницы Армавира Сергей Смирнов, который также является членом Общественного совета ГУ МВД РФ по городу Армавиру, рассказал Лайфу, что во время пандемии коронавируса он вместе с подчинёнными искренне и честно работал.

Главный врач МБУЗ "Городская многопрофильная больница" Сергей Смирнов. Фото © ГМБ Армавира

"Мы выполняли задачи, которые были на нас возложены", — объяснил Смирнов. Врач не стал комментировать решение региональных властей о своём увольнении, но сослался на заявление президента России Владимира Путина, который в своём выступлении фактически вступился за главврачей, возложив основную ответственность за проволочки с выплатами медикам на российское правительство.

— Я надеюсь на справедливость, надеюсь на президента как гаранта справедливости и соблюдения закона в России, — пояснил Смирнов Лайфу. — Пока прихожу в себя, альтернативной работы нет у меня, пока никто не предложил. Я многодетный отец, у меня четверо детей, — добавил отстранённый от работы главврач.

Расчёт зарплаты поминутно

Дело Смирнова стало, пожалуй, самым громким медицинским скандалом. Между тем врачи во многих регионах говорят, что им не досталось обещанных президентом выплат за работу с коронавирусными больными. Генеральная прокуратура уже нашла нарушения в десятке регионов.

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

К примеру, во Владимирской области в 35 медучреждениях выплаты медикам производились с нарушениями. Медработникам платили только за часть отработанного времени. Власти региона объяснили возникшие трудности бюрократическими проволочками, мол, деньги из федерального бюджета поступили, а понятного регламента, что с ними делать, не было.

По ошибке в больницах оплачивали медикам только те часы, когда они непосредственно контактировали с коронавирусными больными, хотя президент позднее объяснил, что надо было оплачивать всё время работы медработника, столкнувшегося с больным коронавирусом.

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Сопредседатель профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал рассказал Лайфу, что президентские выплаты дошли в лучшем случае до 1/10 медработников России: "Многим не удалось получить эти деньги. Во всех регионах есть сотрудники, которые считают, что им недоплатили", — говорит Коновал. По его мнению, проблемы с выплатами начались с невнятных трактовок в постановлении правительства, а вольные интерпретации поручения местными властями ещё больше усугубили положение.

"Система выплат показала сбой на всех уровнях. В постановлении изначально были дыры. Часть категорий медработников вообще выпала из поручения. Поликлиники остались без выплат, водителей в первом постановлении правительства упустили", — поясняет Коновал.

Сопредседатель профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал. Фото © Facebook / Алексей Денисов

— Была проблема с выплатами врачам, которых перевели работать в госпитали, заточенные под ковид. А апрель им не успели заплатить и предложили написать заявления о выплатах с 1 мая (задним числом). Случалось такое, что возили пациента с ковидом, а он потом где-то потерялся — первый тест у него был положительный, а второй — отрицательный, — рассказывает Коновал Лайфу.

Сопредседатель профсоюза медработников объясняет задержку с выплатами боязнью региональных властей и руководства медучреждений потратить лишние бюджетные деньги: "Оттягивали выплаты врачам, ожидая чётких разъяснений от правительства. Боялись, что обвинят в расходовании средств, поэтому тянули до последнего и начали насчитывать выплаты работникам за минуты, которые те провели с пациентами с ковидом вместо того, чтобы платить за всё время работы".

Всего, по оценке Коновала, президентские выплаты дошли 140 тысячам человек. В то время как общая численность медперсонала превышает два миллиона, большая часть из которых сейчас работает на передовой пандемии.