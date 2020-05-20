Получившим мизерные надбавки медикам из Читы после скандала пообещали сделать перерасчёт

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Медикам Забайкальской клинической инфекционной больницы, получившим мизерные надбавки, сделают перерасчёт и выплатят все положенные средства в полном объёме. Лайф пообщался с работниками медицинского учреждения и выяснил, почему вместо назначенных президентом РФ Владимиром Путиным доплат они получили надбавки в размере от 65 до 515 рублей.

— Мы так же полы моем, обрабатываем всё, контакт близкий с пациентами, мы с ними в палате находимся. У нас дети дома. Обращались на прямую линию, там сказали, что всё выплачено, обращайтесь в администрацию. А администрация, ну вот, мы видим, что нам выплатили, — рассказала Лайфу Наталья, санитарка медицинского учреждения.

Руководство сообщило, что больница ведёт только первичный приём пациентов, медики контактируют с заражёнными, но их лечением не занимаются. Выплаты рассчитывали исходя из времени, которое персонал проводил рядом с инфицированными.

— Эти выплаты предусмотрены только тем, кто непосредственно лечит от коронавируса. ККИБ (Краевая клиническая инфекционная больница. — Прим. Лайфа) пока не относится к моностационарам, мы находимся в группе риска, от коронавируса не лечим, поэтому претендовать на эти выплаты не имеем права по закону. Да, согласен, что суммы получились небольшими, но мы пациентов с CoViD-19 пока не лечим и действовали в рамках рекомендаций, — пояснил главврач Краевой клинической инфекционной больницы Серей Юрчук.

Он добавил, что 16 мая медицинское учреждение получило разъяснения, схема начисления доплат была изменена. Перерасчёт был срочно согласован, и персоналу были выплачены недостающие суммы.

В краевом Минздраве пообещали пересчитать надбавки без привязки ко времени, которое сотрудники больницы проводят с коронавирусными пациентами. Доплаты получат весь персонал и работники скорой, контактировавшие с инфицированными CoViD-19.