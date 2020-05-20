На Украине собак выставили на аукцион за долги хозяев

Ещё в феврале пользователи соцсетей смеялись над предложением депутата Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Евгения Брагара продать собаку, чтобы расплатиться за коммунальные долги, а теперь это стало суровой реальностью — Министерство юстиции Украины выставило на аукцион домашних питомцев, конфискованных у должников.

На государственной платформе " Сетам ", подчинённой Минюсту, появились объявления о продаже псов разных пород, которых изъяли у хозяев-неплательщиков. Так, например, 22 мая открываются торги на питбультерьера , а 25 мая с молотка хотят спустить овчарку.

Питбуль стоит 112 гривен (300 рублей), он был конфискован 10 октября прошлого года, и неясно, в каких условиях содержался всё это время. На фотографии собака выглядит явно неухоженной, сидит на цепи на улице. Кобель по кличке Тора 2015 года рождения имеет тигровый окрас и ветеринарный паспорт, стартовая цена на породистого зверя смешная, однако никто не торопится его выкупить, пока не подано ни одной заявки. Первая попытка сбыть с рук питомца состоялась ещё 25 ноября 2019 года.