Эксперт: Россия может избежать ярко выраженной второй волны коронавируса

Ярко выраженной второй волны распространения CoViD-19 в России может не быть. Такое мнение высказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

— Во-первых, никто не знает, когда будет вторая волна. Есть такое мнение, что будет вот так тлеть, вообще не будет ярко выраженной волны, — отметил специалист в эфире телеканала "Россия 24".

Малеев добавил, что недавно все ждали пика коронавируса, в том числе в Москве, однако по факту вместо явного пика было повышение числа выявленных случаев.

Эксперт напомнил, что в России сейчас наблюдается положительная динамика борьбы с эпидемией, это позволяет давать оптимистичные прогнозы.