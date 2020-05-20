Число погибших от коронавируса в Москве увеличилось на 68 за сутки

За минувшие сутки в Москве скончалось 68 пациентов с коронавирусной инфекцией, таким образом, общее число жертв заболевания достигло 1794. Об этом сообщает оперативный штаб.
— В Москве скончалось 68 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — отметили в заявлении.
В пресс-службе штаба напомнили, что при обнаружении симптомов ОРВИ следует вызвать врача, а не заниматься самолечением.
По последним данным, число выявленных случаев CoViD-19 в России составляет 308 705. За сутки заболевание обнаружили у 8764 человек. Лайф писал, что сегодня количество выздоровевших в Москве и РФ в целом впервые превысило число новых случаев заболевания.