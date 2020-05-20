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Число погибших от коронавируса в Москве увеличилось на 68 за сутки

Общее число летальных исходов возросло до 1794.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

За минувшие сутки в Москве скончалось 68 пациентов с коронавирусной инфекцией, таким образом, общее число жертв заболевания достигло 1794. Об этом сообщает оперативный штаб.

В Москве скончалось 68 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — отметили в заявлении.

В пресс-службе штаба напомнили, что при обнаружении симптомов ОРВИ следует вызвать врача, а не заниматься самолечением.

По последним данным, число выявленных случаев CoViD-19 в России составляет 308 705. За сутки заболевание обнаружили у 8764 человек. Лайф писал, что сегодня количество выздоровевших в Москве и РФ в целом впервые превысило число новых случаев заболевания.

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