Глава Минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в эфире — в инстаграм-аккаунте национального телевидения "Осетия-Ирыстон".

— Сам заболел. Желаю всем, кто болеет, в кратчайшие сроки выздороветь, а всем нашим другим жителям беречь себя и своих близких, — сказал глава ведомства.

Он также выразил благодарность коллегам за работу с коронавирусными пациентами.

В пресс-службе Минздрава ТАСС сообщили, что и.о. министра здравоохранения назначена первый замглавы министерства Светлана Цгоева.