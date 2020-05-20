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Глава Минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом

Он посоветовал землякам избегать мест массового скопления людей и носить средства индивидуальной защиты.

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Фото © Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия — Алания

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в эфире — в инстаграм-аккаунте национального телевидения "Осетия-Ирыстон".

Сам заболел. Желаю всем, кто болеет, в кратчайшие сроки выздороветь, а всем нашим другим жителям беречь себя и своих близких, — сказал глава ведомства.

Он также выразил благодарность коллегам за работу с коронавирусными пациентами.

В пресс-службе Минздрава ТАСС сообщили, что и.о. министра здравоохранения назначена первый замглавы министерства Светлана Цгоева.

Ранее академик РАН оценил вероятность новой пандемии коронавируса.

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