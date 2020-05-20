Лучше дома. В МЧС предупредили москвичей о снеге и проливных дождях

МЧС России предупредило жителей Москвы и Подмосковья о снеге и проливном дожде. Совсем не весенние осадки придут в столичный регион ближе к ночи и задержатся до вечера 21 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 20 мая до конца суток 21 мая в Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег, — отмечается в оповещении.

Жителям столичного региона порекомендовали быть осторожными и соблюдать правила безопасности.