Мокрый снег и проливные дожди ожидаются в Москве 21 мая

В Москве и Подмосковье завтра, 21 мая, ожидаются проливные дожди и мокрый снег. Согласно прогнозу центра погоды "Фобос", день может стать самым холодным с начала месяца.

— В столичном регионе местами пройдёт мокрый снег и ожидается самый холодный день мая! Такие арктические вторжения происходят не чаще одного раза в 18 лет, а такой интенсивности осадки случаются в этот день лишь однажды в четверть века... В утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости, — сообщил ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха в Московском регионе понизится до +1…+6 градусов. Очаговые снегопады в основном ожидаются в северных, северо-восточных, восточных и северо-западных районах Подмосковья. Снег может выпасть и в некоторых районах Москвы: СВАО, САО, СЗАО, ВАО, ЮВАО.

Потепление в регионе ожидается 25 мая. Тогда температура воздуха поднимется до 15–20 градусов тепла, а затем воздух станет прогреваться до 25 градусов.