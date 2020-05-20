ВОЗ: За первой волной пандемии CoViD-19 может последовать вторая

После первой волны пандемии CoViD-19 мир вполне может ждать вторая, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Своими опасениями она поделилась в эфире телеканала "Россия 24".
Она также предостерегла от необдуманного смягчения карантина. По её словам, власти должны своевременно реагировать на рост числа заражённых.
— Очень важно, чтобы всё население понимало, что опасность не прошла, риск не прошёл, — подчеркнула эксперт.
Она добавила, что в ВОЗ осознают, находиться в состоянии карантина непросто, однако выход ситуации из-под контроля может отразиться на смертности.
Ранее в ВОЗ назвали вредным и неэффективным один из самых популярных методов борьбы с коронавирусом.