ВОЗ: За первой волной пандемии CoViD-19 может последовать вторая

После первой волны пандемии CoViD-19 мир вполне может ждать вторая, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Своими опасениями она поделилась в эфире телеканала "Россия 24".

Она также предостерегла от необдуманного смягчения карантина. По её словам, власти должны своевременно реагировать на рост числа заражённых.

— Очень важно, чтобы всё население понимало, что опасность не прошла, риск не прошёл, — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что в ВОЗ осознают, находиться в состоянии карантина непросто, однако выход ситуации из-под контроля может отразиться на смертности.