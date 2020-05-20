НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

ВОЗ: За первой волной пандемии CoViD-19 может последовать вторая

Представитель организации напомнила о важности соблюдения мер предосторожности.

95

Фото © Pixabay

После первой волны пандемии CoViD-19 мир вполне может ждать вторая, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Своими опасениями она поделилась в эфире телеканала "Россия 24".

Она также предостерегла от необдуманного смягчения карантина. По её словам, власти должны своевременно реагировать на рост числа заражённых.

Очень важно, чтобы всё население понимало, что опасность не прошла, риск не прошёл, — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что в ВОЗ осознают, находиться в состоянии карантина непросто, однако выход ситуации из-под контроля может отразиться на смертности.

Ранее в ВОЗ назвали вредным и неэффективным один из самых популярных методов борьбы с коронавирусом.

Выбор редакции

Loading...