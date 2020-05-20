В Совфеде предложили вывести маски и защитное оборудование из-под действия контрсанкций

Совет Федерации готовит поправки в закон об ответных санкционных мерах РФ, которые позволят вывести из-под контрсанкций медицинские маски и другие товары первой необходимости. Об этом рассказал глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

— Опыт пандемии показал, что под ответные меры могут попадать товары первой необходимости санитарно-медицинского направления, такие как медицинские маски, защитная одежда, оборудование и так далее, — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что подобные меры не должны распространяться на такие товары, так как они обеспечивают безопасность и здоровье граждан. Косачёв добавил, что полный перечень продукции позже определит правительство.