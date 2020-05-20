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"Убили за девять минут". США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле

Документ не содержал обвинений, лишь указывал на необходимость мирного диалога и уважения суверенитета Боливарианской Республики.

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Фото © Flickr / Michelle Lee

Делегация США заблокировала российский проект заявления СБ ООН, в котором осуждалась попытка вторжения в Венесуэлу. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он был "убит" постоянным представительством США при ООН через девять минут после начала процедуры принятия по умолчанию. Ещё остались вопросы о "конструктивности" позиции США по Венесуэле? написал дипломат в "Твиттере".

Сегодня Совбез ООН обсуждал проникновение на территорию Венесуэлы группы наёмников, заседание было созвано по инициативе венесуэльских властей. Полянский, выступая от лица РФ, предложил согласовать заявление для прессы. В проекте говорилось о недопустимости посягательства и вмешательства во внутренние дела государства.

По словам дипломата, в документе не было обвинений, лишь призыв к мирному диалогу и напоминание о том, что члены Совбеза ООН отвергают применение агрессии и деятельность террористов. В тексте также сообщалось, что конфликт следует решить с помощью диалога внутри страны без вмешательства извне и "при полном уважении суверенитета и территориальной целостности" республики.

Напомним, 3 мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении попытки вторжения на территорию государства со стороны штата Ла-Гуайра. Боевики пытались проникнуть на территорию страны на быстроходных катерах. Президент Мадуро сообщил, что наёмники покушались на его жизнь. Глава США Дональд Трамп заявил о непричастности американского правительства к морскому вторжению. Позднее в Венесуэле поймали ещё трёх, а затем восьмерых наёмников.

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