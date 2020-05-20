"Убили за девять минут". США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле

Делегация США заблокировала российский проект заявления СБ ООН, в котором осуждалась попытка вторжения в Венесуэлу. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— Он был "убит" постоянным представительством США при ООН через девять минут после начала процедуры принятия по умолчанию. Ещё остались вопросы о "конструктивности" позиции США по Венесуэле? — написал дипломат в "Твиттере".

Сегодня Совбез ООН обсуждал проникновение на территорию Венесуэлы группы наёмников, заседание было созвано по инициативе венесуэльских властей. Полянский, выступая от лица РФ, предложил согласовать заявление для прессы. В проекте говорилось о недопустимости посягательства и вмешательства во внутренние дела государства.

По словам дипломата, в документе не было обвинений, лишь призыв к мирному диалогу и напоминание о том, что члены Совбеза ООН отвергают применение агрессии и деятельность террористов. В тексте также сообщалось, что конфликт следует решить с помощью диалога внутри страны без вмешательства извне и "при полном уважении суверенитета и территориальной целостности" республики.

This is the draft proposed by Russia to be adopted after UNSC VTC today. No accusations, only support of basic common things. It was killed by the ⁦@USUN⁩ within 9 min from the start of silence procedure. Any questions on how “constructive” US position on #Venezuela is? pic.twitter.com/NYaueSjvXn — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) May 20, 2020